Do incydentu doszło w czwartek 4 maja. Około 20:00 mieszkańcy Kijowa zauważyli na niebie drona. Na początku podejrzewano, że to kolejny atak Rosjan na stolicę Kijowa. Jednak samotny bezzałogowiec leciał zdecydowanie wolniej niż drony rosyjskie, a także miał inny kształt. Szybko okazało się, że to słynny Bayraktar TB2, który od początku rosyjskiej inwazji jest na wyposażeniu Sił Zbrojnych Ukrainy.

Na nagraniu wideo zamieszczonym w serwisach społecznościowych widać, jak dron leci nad Kijowem na wysokości ok. 200-300 metrów. Po chwili odzywają się działka obrony przeciwlotniczej i maszyna płonąc spada na ziemię. Tego typu incydenty na wojnie nazywają się "friendly fire", czyli przyjacielski ogień.



Ukraiński Bayraktar TB2 UCAV został zestrzelony przez ukraiński pocisk ziemia-powietrze nad Kijowem jako przykład "przyjacielskiego ognia" treść twitta zamieszczonego przez serwis UAWeapons