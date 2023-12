Rosjanie zdobyli Marjinkę

Obok Awdijiwki, Marjinka na zachód od Doniecka jest jednym z głównych punktów ataku Rosjan. Tylko z 8 na 9 grudnia przeprowadzili aż 24 ataki w jej kierunku. Podobnie jak w przypadku Awdijiwki stosują taktykę przygniecenia Ukraińców przewagą w sprzęcie, posyłając niestrudzone fale żołnierzy do ataku.

Ostatecznie mogło im się to udać, gdyż według doniesień brytyjskiego wywiadu z poprzedniego tygodnia Rosjanie kontrolowali już większość terenów zabudowanych, a raczej to, co z nich zostało. W weekend ukraińska agencja Unian opublikowała zdjęcia rosyjskiej flagi zatkniętej w zachodniej części miasta, z informacją, że Ukraińcy kontrolują tylko dwa budynki.

Być może w najbliższym czasie potwierdzi się, że Siły Zbrojne Ukrainy straciły Marjinkę, o którą walczyły od 2014 roku. Samo miasto jest jednak już miejscem widmo, gdyż ciągłe walki zrównały z ziemią prawie wszystkie budynki. Dla Rosjan nawet tak pyrrusowe zwycięstwo, które kosztowało tysiące zabitych, będzie miało ważne znaczenie. Może pozwolić nie tylko stworzyć lepsze przyczółki obronne na zimę, ale także pozycje wyjściowe do ataku na linie ukraińskiego zaopatrzenia.