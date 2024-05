Jak informuje Sputnik, powołując się na rosyjskiego dowódcę wojskowego, Ukraińcy zaczęli umieszczać ładunki wybuchowe w takich produktach jak chociażby kawa, cukier czy czekolada. Nowe "bomby spożywcze" są zrzucane z dronów w pobliżu rosyjskich pozycji i kuszą Rosjan swoimi kolorowymi etykietami. Jest to bardzo ciekawa adaptacja Ukraińców do rosyjskich metod dostarczania zaopatrzenia, które musiały przez to ulec sporej modyfikacji.

Rosjanie szybko adaptują się do nowych metod Ukraińców

Rosjanie stosują tzw. biegaczy, czyli żołnierzy, którzy dostarczają zaopatrzenie jednostkom na wysuniętych punktach oporu. Do tej pory biegacze wysypywali zawartość swojego plecaka na ziemię i od razu wracali. Żołnierze rosyjscy potrafili wtedy znajdować w zaopatrzeniu, zrzucaną z dronów "fałszywą żywność". Rosjanie byli przez to zmuszeni do zmiany sposobu dostarczania zasobów, które teraz przekazywane jest w zamkniętych plecakach. Rosjanie w pewnym stopniu zaadoptowali się więc do nowych warunków.

Reklama

Ukraińcy jednak dalej z powodzeniem stosują swoją taktykę. Najpewniej są zdania, że trudno oprzeć się tabliczce czekolady po wielodniowej batalii w okopie. Z pozoru tego typu działania wydają się być niuansem, jednak nałożenie całej otoczki i innych podobnych taktyk powoduje, że żołnierze mocno tracą na morale.

Warto dodać, że ani strona ukraińska, ani rosyjska nie wydały oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Jednak stosowanie tego typu taktyki jest kontynuacją działań obronnych obu stron, które od początku konfliktu stosują różne nietypowe metody minowania.

Obie strony podkładają miny w zaskakujących miejscach

Podczas trwającej wojny obie strony stosują różne rodzaje min, w tym miny przeciwpiechotne i przeciwpancerne, aktywowane przez nacisk, zdalnie oraz niekontaktowo np. zbliżeniowo. Rosyjscy żołnierze, wycofując się z utraconych terytoriów, minowali przedmioty, takie jak zabawki, meble, naczynia kuchenne i lodówki. Szczególnie w początkowej fazie wojny niejednokrotnie usłyszeć można było o niebezpiecznych zabawkach rozrzuconych na ulicach ukraińskich miast, które niestety co najmniej kilkukrotnie eksplodowały.

Podobne działania, można zaobserwować u Ukraińców. Starają się oni minować każde nietypowe i zaskakujące dla przeciwnika miejsce. Ukraińcy minują na przykład sprzęty AGD, które Rosjanie bardzo lubią triumfalnie wywozić do swoich domów jako łupy wojenne. Było to swego czasu obiektem drwin na świecie, a teraz Ukraińcy próbują wykorzystać to na swoją korzyść i jednocześnie ukarać rosyjskich żołnierzy za kradzież ich pralek i mikrofalówek.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!