Zwierzęta żyją z żołnierzami na froncie

Husky z nagrania to jeden z wielu przykładów, jak zwierzęta i ukraińscy żołnierze przywiązują się do siebie. W mediach wiele razy możemy zobaczyć, że Ukraińcy wręcz adoptują do swoich oddziałów psy czy koty. Zwierzęta stanowią swoiste maskotki żołnierzy.

Zdjęcie Żołnierze na froncie dbają o różne gatunki zwierząt, pamiętając o nich w trudnych czasach wojny / @LBeikul / Twitter

Jeśli więc pies z nagrania dotrwa ze swą załogą do końca wojny - kto wie, może jego dwunożni opiekunowie, jak "Czterej pancerni" w piosence, po powrocie do domu... napalą w piecu i nakarmią psa.