Ukraińscy inżynierowie opracowali nowy dron rozpoznawczy WarDog

Wczoraj głośno było o dronach szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy, bo dowiedzieliśmy się o rozmieszczeniu czy spektakularnych akcjach aż trzech różnych modeli. Ukraińscy żołnierze otrzymali m.in. zapowiadanego od kilku lat Sokoła-300, który mocno przypomina legendarne turecki Bayraktary TB-2 i ma zasięg wystarczający, by sięgnąć nawet tak oddalonych celów jak rosyjskie bazy w Arktyce.



Nie zabrakło także informacji o dronie-kamikadze o nazwie E-300 "Enterprise", który jest nieco mniejszy, ale również przenosi do 300 kg ładunku wybuchowego i oferuje imponujący zasięg do 3000 km. Na koniec dnia siły ukraińskie pochwaliły się też akcją z udziałem swojego małego drona wyposażonego w kompaktową bombę termobaryczną, który był zdolny do dosłownie rozerwania na strzępy sporego domu mieszkalnego.



