Cyberoperacja rosyjskich ochotników. Ujawnili sekrety Moskwy

Rosyjscy hakerzy pomagają Ukrainie

Działająca w jej ramach specjalna jednostka cybernetyczna, która zajmuje się poszukiwaniem zbrodniarzy wojennych i hakowaniem serwerów rosyjskiego przemysłu obronnego, przeprowadziła operację specjalną mającą na celu zdobycie tajnych informacji o produkcji wspomnianych pocisków.

Jak poinformował Rosyjski Korpus Ochotniczy na swoim Telegramie, "dzięki umiejętnościom żołnierzy jednostki udało się zdobyć dużą część tajnych informacji na temat produkcji rakiet manewrujących i balistycznych". Uzyskali także dane o firmach działających w przemyśle obronnym Federacji Rosyjskiej i produkujących komponenty do rakiet oraz zbrodniach wojennych.

Zdjęcie Screeny rosyjskich dokumentów pozyskanych przez Rosyjski Korpus Ochotniczy / Russian Volunteer Corps/Rosyjski Korpus Ochotniczy / domena publiczna

Rosyjski Korpus Ochotniczy walczy z Kremlem

Do wszystkich tych informacji udało im się podobno dotrzeć za sprawą kreta lub mówiąc oficjalnie "dzięki pomocy informatora pracującego w jednym ze strategicznych rosyjskich przedsiębiorstw". I chociaż z oczywistych względów nie wszystkie pozyskane dane trafiły do sieci, to zdaniem "ochotników" jednostka cybernetyczna posiada obecnie szczegółową dokumentację procesu produkcji rakiet, od początku zawarcia kontraktu, przez dostawy komponentów, po końcowy montaż.

Informacje te umożliwią w przyszłości działania mające na celu wyeliminowanie kluczowych osób stojących za produkcją rakiet i zbrodniami wojennymi. I trudno nie wierzyć w te deklaracje, bo Rosyjski Korpus Ochotniczy udowodnił już, że dysponuje szczegółowymi danymi na temat setek kluczowych dla rosyjskiego wojska osób, przeprowadzając kilka głośnych operacji na terenie Federacji Rosyjskiej.



Zdjęcie Screeny dokumentów pozyskanych przez Rosyjski Korpus Ochotniczy / Russian Volunteer Corps/Rosyjski Korpus Ochotniczy / domena publiczna

Kalibr i Iskander to groźna broń Rosji

Iskander-M to pocisk balistyczny krótkiego zasięgu o napędzie rakietowym, który według oficjalnych danych może lecieć na odległość 415 kilometrów. Przypuszcza się jednak, że faktyczny zasięg wynosi 500 kilometrów, a Rosjanie mają umniejszać jego osiągi pocisku, aby oficjalnie nie łamać traktatu INF (Traktat o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu). Pocisk ma długość 7 metrów, ładunek wybuchowy o masie 780 kilogramów i jest wykorzystywany od początku wojny w Ukrainie do ataków na infrastrukturę i ludność cywilną. Iskander-M może przenosić głowicę termojądrową i szacuje się, że maksymalna siła przenoszonego ładunku nuklearnego może wynosić nawet 50 kiloton.

3M14 Kalibr to z kolei pocisk manewrujący do ataku lądowego (LACM), który ma szacowany zasięg około 1500 do 2500 km i stał się podstawą zdolności uderzeń naziemnych rosyjskiej marynarki wojennej. W zależności od wariantu mierzy od 6,2 do 8,9 m, waży od 1,3 do 2,3 tony i wyposażony jest w głowicę wybuchową lub termojądrową o masie od 400 do 500 kg. Jest to jeden z najważniejszych i najbardziej zabójczych, a także zdecydowanie ulubionych pocisków Rosji do wyprowadzania precyzyjnych ataków z dystansu.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!