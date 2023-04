Niektórzy ludzie nas nienawidzą. No, ale jeśli gdzieś są jakieś kłopot, to każdy chce nas tam mieć. Jesteś oczami swojego dowódcy i to ty wyeliminujesz największe zagrożenie — o ile nie jest to czołg, oczywiście

"Woron", snajper z Państwowej Straży Granicznej Ukrainy w rozmowie dla portalu JapanTimes