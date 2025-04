Na jednym z najnowszych filmów zza wschodniej granicy widzimy realny przykład tej pomocy w postaci wozu Morokka PC-065B . Do tej pory używany był tylko przez Japońskie Siły Samoobrony. Teraz ich nieokreślona liczba służy w ukraińskich wojskach inżynieryjnych.

Warto dodać, że wcześniej japońskie pojazdy dla ukraińskiej armii trafiły do Polski . W czerwcu 2024 roku pojawiły się na polsko-ukraińskiej granicy. Wtedy dowiedzieliśmy się, że w puli 101 maszyn obok Morokka PC-065B znajdują się także wozy 4x4 Toyota HMV oraz Mitsubishi Type 73 Kogata.

Co potrafią nowe wozy Ukraińców?

Morokka PC-065B to lekki gąsienicowy pojazd inżynieryjny używany do transportowania materiałów budowlanych i sprzętu wojskowego. Produkowany jest przez Morooka Corporation Ltd. w prefekturze Ibaraki. Jego pierwsze modele weszły na wyposażenie Japońskich Sił Samoobrony w 1990 roku.