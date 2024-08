Dochodzą do nas niesamowite wieści z leżącego w Rosji obwodu kurskiego. Otóż według najnowszych informacji, żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy i Legionu Wolna Rosja nie tylko pokonali już pierwszą i drugą linię rosyjskiej obrony tego regionu, ale również w pełni kontrolują miejscowość Sudża w obwodzie kurskim. Mówi się o załamaniu linii frontu.

Jest to strategiczne miejsce, ponieważ ta miejscowość sama w sobie jest naturalnie silnie ufortyfikowana (wschodnia część leży na wzgórzach) i odzyskanie jej przez armię Kremla będzie niezwykle trudne. Porównuje się to nawet do przejęcia kontroli nad Awdijiwką czy Bahmutem. Gdyby Kreml się na to zdecydował, to straty wśród żołnierzy i sprzętu byłyby katastrofalne.

