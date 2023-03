Od samego początku agresji Rosji na Ukrainę można się przekonać, jak bardzo ważne na współczesnym polu walki są bezzałogowce. Drony nie tylko znakomicie pomagają rozpoznać pole walki, ale także potrafią zaatakować pozycje wroga. Dzięki podwieszonym pociskom zamieniają się w bezlitosną i śmiertelną broń dla żołnierzy i pojazdów opancerzonych.

W serwisach społecznościowych co chwila pojawiają się materiały wideo z frontu prezentujące skuteczne ataki przeprowadzone za pomocą dronów, zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich. Oto najnowszy przykład - rosyjski pojazd MT-LB przewożący 100 mm amunicję do działa MT-12 Rapira AT został zniszczony przez ukraińską 59. Brygadę za pomocą drona w pobliżu miejscowości Staromychajliwka (obwód doniecki).

