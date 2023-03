Jak twierdzi Bulgarianmilitary nowy rodzaj odbiorników został opracowany przez "młodych rosyjskich naukowców", którzy przedstawili swój projekt w konkursie o Nagrodę Młodzieżową Rosyjskiego Związku Naukowo-Inżynieryjnych Stowarzyszeń Publicznych "Nadzieja Rosji" - przenośna zdalna antena zdobyła wówczas jedną z nagród i stała się popularna w dziedzinie high-tech.

Co ciekawe Rosatom wcześniej przejął firmę Elbrus, która zajmowała się układami scalonymi i mikrochipami. To wydarzenie oraz wspomniany nowy odbiornik może sugerować, że Kreml próbuje zerwać swoją zależność od zachodniej technologii. Bulgarianmilitary podkreśla, że podstawowym problemem Moskwy jest brak bazy produkcyjnej. Właśnie Rosatom (w założeniu) ma zająć się budową nowych fabryk półprzewodników, które to produkty zostały włączone do zachodnich sankcji. Według ekspertów ruszenie z nową produkcją rosyjskich mikrochipów i układów scalonych nawet w optymalnych warunkach, zajmie dwa lata.