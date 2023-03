W związku z tym, jak czytamy w raporcie amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War, organizacja rozbudowuje centra rekrutacyjne w całej Rosji, w tym ośrodki i programy ukierunkowane na rekrutację młodzieży.



Lokalne źródła podają, że tylko 11 marca uruchomiła sześć nowych centrów rekrutacyjnych w szkołach i klubach sportowych w Ałtaju, Kraju Zabajkalskim, Kraju Krasnojarskim i obwodzie irkuckim, których celem jest przyciągnięcie "imponujących" młodych rekrutów gotowych umierać za ojczyznę.



Członkowie Grupy Wagnera osobiście pojawiają się w tych miejscach na spotkaniach z młodzieżą, aby dzielić się "heroicznymi historiami" z pola walki w Ukrainie i promować młodzieżowe obozy "małego Wagnera" na Krymie, a Institute for the Study of War jest przekonane, że ich zadaniem jest "szerzenie ekstremistycznej odmiany rosyjskiego ultranacjonalizmu Prigożyna", która ma dać podstawę nowej "generacji" tej formacji wojskowej.



Prigożyn może próbować zrestrukturyzować grupę Wagnera w twardą, ideologiczną, elitarną równoległą organizację wojskową, aby odgrywać wyspecjalizowaną rolę wśród sił rosyjskich na Ukrainie czytamy w raporcie.