Rosyjska inwazja rozpoczęła się już dwa miesiące temu. Eksperci, którzy przewidywali szybkie i gładkie zwycięstwo wojsk Putina, bardzo się pomylili. Ukraińcy walcząc za ojczyznę, mają wysokie morale, pomimo przewagi liczebnej wroga. Obrońcy wykorzystują wszelkie sposoby, niekoniecznie militarne, by dodatkowo wzmocnić w obywatelach poczucie patriotycznego obowiązku. W związku z tym ukraińska poczta wydała znaczek o tematyce wojennej. To nie pierwsze ich takie działanie.

Tym razem ukraińska poczta wyda znaczek zatytułowany "Ukraińskie marzenie". Jest to praca filatelistyczna jedenastoletniej Sofii Krawczuk. Ilustracja powstała w ramach wołyńskiej edycji konkursu "Co dla mnie Ukraina". UkrPoczta zauważyła, że dziewczynka przedstawiła Ukrainę jako kraj "jasny i kwitnący". Ilustracja przedstawia kobietę będącą częścią samolotu, którego skrzydła ozdobione są kwiatami. W tle można zobaczyć drugą maszynę, która została opisana jako An-225 Mrija. Ukraiński transportowiec ma dorysowane oczy i uśmiech na dziobie. Wcześniej został on uszkodzony przez Rosjan, lecz pojawiła się już informacja o tym, że po wojnie ma zostać odbudowany.

To nie pierwsza taka akcja ukraińskiego urzędu. Już wcześniej zaprojektowano i wydano inny, również wojenny znaczek. O ile praca młodej Sofii Krawczuk została utrzymana w jaskrawej tonacji barw i lekko ekspresjonistycznym stylu, tak w przypadku poprzedniej ilustracji mieliśmy do czynienia z bardziej wulgarnym wyrazem artystycznym.

Już sama nazwa "rosyjski okręcie wojenny, idź ...!" jest dość wymowna. Oprócz tego, ilustracja przedstawia ukraińskiego żołnierza, który środkowym palcem pozdrawia rosyjski krążownik. Ciekawy jest fakt, że pomysł na stworzenie takiego znaczka pocztowego powstał na kilka dni przed tym, jak został zatopiony krążownik "Moskwa", jeden z flagowych okrętów Floty Czarnomorskiej.

Wsparcie dla Ukrainy wyraziły również instytucje pocztowe z innych krajów, w tym z Estonii. Solidaryzuje się z Ukraińcami również Poczta Polska, która wydała kilka znaczków tematycznych, na których jest obietnica zapewnienia pomocy i wsparcia ze strony Polski. Na jednej z ilustracji możemy zobaczyć dwie ręce w uścisku, jedna pomalowana w barwy polskiej flagi, a druga - w ukraińską żółć i niebieski. Znaczek opatrzony jest słowami "Jesteśmy z Wami!".