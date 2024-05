Ukraińcy udoskonalają taktykę użycia dronów morskich i unowocześniają swoje modele wodnych bezzałogowców. Wynikiem tego jest między innymi tegoroczna utrata przez Rosjan okrętu patrolowego Siergiej Kotow oraz desantowca klasy Ropucha wyprodukowanego w Polsce w 1986 roku.

Co najmniej dwie zatopione łodzie to najnowsze osiągnięcie Ukraińców

Najnowsze ukraińskie osiągnięcie w dziedzinie walki dronami morskimi to atak na cztery rosyjskie łodzie patrolowe klasy Tunets zacumowane na Krymie. Zniszczeniu miały ulec co najmniej dwie z nich, pozostałe miały zostać uszkodzone. Łodzie te były wykorzystywane przez Rosjan przede wszystkim do patrolowania krymskich wód przybrzeżnych oraz logistyki.

Reklama

Atak został przeprowadzony przez elitarną ukraińską jednostkę zwaną "Grupa 13". Do ataku wykorzystano drony Magura V5. Drony te wykazały już swoją skuteczność we wcześniejszych bezzałogowych atakach na rosyjskie okręty wojenne.

Wideo youtube

Drony Magura V5 – ikona walk na Morzu Czarnym

Ukraina już w pierwszym roku konfliktu z Rosją rozpoczęła programy rozwoju maszyn, które dałyby jej możliwość skutecznego i taniego rażenia rosyjskich okrętów. Jednym z owoców tych programów rozwojowych są właśnie drony morskie Magura, które są z pewnością jednymi z najsłynniejszych obecnie ukraińskich środków walki.

Magury charakteryzują się doskonałą zwrotnością, która pozwala im silnie manewrować, zbliżając się do celu. Dzięki temu trudniej jest je trafić. Operatorom natomiast ułatwia to wycelowanie w najwrażliwszą część okrętu.

Zasięg dronów Magura to nawet 800 kilometrów, które mogą pokonywać z prędkością do 78 kilometrów na godzinę. Ich ładownia mieści maksymalnie 200 kilogramów ładunków wybuchowych.

Magura to naprawdę zaawansowane i bardzo skuteczne rozwiązanie. Możliwość precyzyjnych uderzeń na siły morskie przeciwnika, utrudniona wykrywalność, zwrotność i brak narażenia ludzkiego życia to cechy, które powodują, że ukraiński dron jest potężnym atutem w nierównej walce na Morzu Czarnym.

Czy okręty patrolowe Tunets to cenna zdobycz?

KS-701 Tunets to klasa niewielkich okrętów patrolowo-desantowych wykorzystywanych przez Rosję w rejonach przybrzeżnych. Zdolne są do transportu żołnierzy, zapasów i wyposażenia oraz do przeprowadzania operacji zwiadowczych i patrolowych. Maksymalna prędkość KS-701 to 70 kilometrów na godzinę, a zasięg – 370 kilometrów. Wyprodukowano ich około 50 sztuk.

Te niewielkie łodzie patrolowe są jednym z ważniejszych elementów utrzymywania rosyjskiej kontroli nad obszarami przybrzeżnymi, zapewniając stały transport zaopatrzenia oraz gotowość w razie nagłej potrzeby operacyjnej.