Wojna na Ukrainie ukazała światu prawdziwą rewolucję w dziedzinie tanich dronów FPV. Te niewielkie, często składane w domowych warunkach maszyny, regularnie niszczą rosyjskie czołgi, transportery opancerzone, a nawet zestrzeliwują większe drony zwiadowcze na pułapach 4-6 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Ukraińscy operatorzy i inżynierowie doprowadzili tę technologię do poziomu, który jeszcze kilka lat temu wydawał się science-fiction.

Skala użycia jest przytłaczająca. Według szacunków ukraińskich sił zbrojnych oraz niezależnych analiz, Ukraina zużywa obecnie 8000-10000 dronów FPV dziennie na wszystkich odcinkach frontu. W skali roku daje to liczbę rzędu co najmniej 4 milionów sztuk. I ta liczba cały czas rośnie. To największa w historii wojen masowa operacja dronowa na tak dużą skalę i z tak niskim kosztem jednostkowym.

Klucz do sukcesu leży w kilku elementach, a mianowicie ekstremalnie dużym zasięgu, odporności na zakłócenia elektroniczne, stabilnym przekazie wideo oraz, co najważniejsze, rekordowej pojemności baterii. Dzięki nim drony FPV potrafią przenosić 1,5-kilogramowe ładunki wybuchowe na odległość 10 kilometrów, a jednocześnie zachowują zwrotność i precyzję wystarczającą do trafienia w ruchomy cel wielkości włazu czołgu.

Okazuje się jednak, że ta sama platforma, która na froncie służy do walki, może być wykorzystywana w zupełnie inny sposób. Romano FPV, popularny youtuber i pasjonat ekstremalnego latania FPV, pokazał właśnie, jak daleko zaszła ta technologia w rękach cywila. W swoim najnowszym materiale, Romano wysłał drona inspirowanego ukraińskimi konstrukcjami na szczyt Aiguille des Glaciers (3816 m n.p.m.) w Alpach francuskich. Startował z doliny położonej kilkaset metrów nad poziomem morza, pokonał różnicę wysokości rzędu 2800-3000 metrów, dotarł na sam wierzchołek, wykonał spokojne okrążenia wokół szczytu, a następnie wrócił na odległość kilku kilometrów od punktu startowego. Wszystko na jednym komplecie baterii.

Zamiast granatów czy ładunków kumulacyjnych, na pokładzie znalazła się kamera GoPro (w niektórych lotach wspomagana systemem cyfrowym HDZero lub Walksnail), która zarejestrowała zapierające dech w piersi widoki alpejskich grani, lodowców, seraków i złocistego światła zachodzącego słońca nad najwyższymi szczytami Europy.

Ten pokaz jest czymś więcej niż tylko ładnym filmikiem. Udowadnia, że ukraińskie know-how w dziedzinie długodystansowych dronów FPV osiągnęło poziom, na którym radzą sobie one z ekstremalnymi warunkami, czyli niskim ciśnieniem, silnym wiatrem, bardzo dużymi wysokościami i długim czasem lotu. Baterie o pojemnościach 8000-12000 mAh i więcej, często w hybrydowych konfiguracjach Li-Ion / LiPo, pozwalają na misje trwające kilkanaście minut nawet przy sporym obciążeniu.

Kosmiczne możliwości ukraińskich dronów FPV

Romano łączy w ten sposób dwa zupełnie różne światy, czyli brutalną rzeczywistość wojny, w której te same drony zmieniają przebieg bitew na Donbasie i Zaporożu, oraz czystą radość latania i podziwiania piękna Matki Natury. Jego ostatnie filmy, z Aiguille du Midi, La Meije czy właśnie Aiguille des Glaciers,to prawdziwe majstersztyki dronów FPV.

Kto by kilka lat temu pomyślał, że dron, który wczoraj strącał rosyjskiego Orłana-10 za miliony dolarów na wysokości 5 kilometrów, dzisiaj potrafi spokojnie surfować po alpejskich szczytach i wracać do domu z materiałem 4K o zachodzie słońca nad Mont Blanc. Brawo Romano, i brawo ukraińscy inżynierowie. Ich wojenna technologia, produkowana w milionach sztuk rocznie, właśnie podbija nie tylko niebo nad frontem, ale i najwyższe szczyty Europy.

