Ukraińskie drony z szablami. Teraz będą kosić rosyjskich żołnierzy

Ukraińcy prezentują drona o wymownej nazwie Katana

Nawet, gdyby nie udało się zabić wroga, to zawsze można go poważnie zranić, dzięki czemu zostanie on wyeliminowany z frontu, a to sprawi, że jego oddział zostanie osłabiony i przez to łatwiejszy w ostatecznym rozgromieniu. Serhij Prytuła, ukraiński artysta pokazał 1000 dronów kamikadze. Udało się je zbudować za fundusze pozyskane od tysięcy ludzi z całego świata, którym nie jest obojętny los Ukraińców.

Prytuła podkreśla, że w tych małych urządzeniach drzemie gigantyczny potencjał. W mediach społecznościowych każdego dnia pojawia się wiele filmów, na których ukazano ataki tymi maszynami. Bez problemu mogą one likwidować obozy i żołnierzy, pojazdy transportowe, składy amunicji, a nawet czołgi. Są szybkie, zwinne i bez trudu wlatują do czołgów, szałasów i potrafią trafić w radary czy anteny komunikacyjne.