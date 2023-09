Pokazał 1000 dronów kamikadze. Będzie pogrom

Amunicja krążąca to broń na miarę XXI wieku

Piechota może dokonywać szturmu na pozycje okupanta za pomocą ciężkich karabinów maszynowych i granatów, a jeśli one okażą się nieskuteczne, to zawsze operator może wysłać nad oddział rosyjski drona kamikadze, który zwyczajnie ich szybko i sprawnie zneutralizuje.

Serhij Prytuła zachęca do przyłączenia się do jego projektów rozbudowy Armii Dronów. Obecnie w budowie jest kilkadziesiąt różnych rodzajów tych maszyn wyspecjalizowanych w różnych misjach. Jeśli chcecie dołożyć swoją cegiełkę do pokonania rosyjskiego agresora i przyspieszenia zakończenia wojny wygraną Ukrainy, to możecie to uczynić na dedykowanej stronie ukraińskiego artysty .