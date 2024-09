Ukraińskie drony zniszczyły bardzo rzadki rosyjski wóz. Teraz płonie też jego fabryka

Czym charakteryzuje się system TOS-1A?

TOS-1A Sołncepiok to rosyjski ciężki miotacz ognia oparty na systemie wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet, którą zamontowano na zmodyfikowanym podwoziu czołgu T-72. Jest to broń przeznaczona do niszczenia lekko opancerzonych pojazdów, piechoty wroga oraz umocnionych pozycji, takich jak bunkry i budynki.

Główną siłą systemu są jego pociski termobaryczne, które działają na zasadzie wybuchów paliwowo-powietrznych. Po odpaleniu, rakiety tworzą chmurę palnego gazu, który następnie eksploduje, powodując gwałtowny spadek ciśnienia atmosferycznego. Siła eksplozji niszczy struktury, a także prowadzi do poważnych obrażeń wewnętrznych u znajdujących się w pobliżu ludzi, co czyni tę broń wyjątkowo groźną.

TOS-1A Sołncepiok wystrzeliwuje niekierowane rakiety kalibru 220 mm, z których każda waży ponad 200 kilogramów. System posiada 24 prowadnice, z których pociski wystrzeliwane są na odległość do 10 kilometrów.

Sołncepiok produkowany od 2003 roku stanowi zmodernizowaną wersję wozu TOS-1 Buratino, który powstawał od 1987. Ma on większy zasięg rażenia, wersje różnią się między sobą także liczbą prowadnic wyrzutni. TOS-1 posiada ich 30, a TOS-1A 24.

Płonie zakład produkujący TOS-1A

12 września 2024 doszło natomiast do pożaru zakładów Omsktransmasz, które zajmują się m.in. produkcją wozów systemu TOS-1. Na nagraniu widoczne są spore kłęby dymu unoszące się z fabryki. Omsktransmasz to jeden z najważniejszych kompleksów zbrojeniowych w Rosji.