Ukraińskie służby uderzają w rosyjską dezinformację

Andrzej Kozłowski Militaria

Ukraińska służba bezpieczeństwa zlikwidowała dwie farmy botów we Lwowie. Były one zarządzane z Rosji i wykorzystywane do prowadzenia działań dezinformacyjnych. To kolejny element kryzysu na Ukrainie, której grozi zmasowana rosyjska inwazja.

Zdjęcie Ukraina na celowniku rosyjskich hakerów / 123RF/PICSEL