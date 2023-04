Widoczne na nagraniu samoloty to wersje dwumiejscowe poszczególnych maszyn, prawdopodobnie modele szkolno-bojowe. To, co widać na filmie to więc najprawdopodobniej trening pilotów z lądowania i startowania w warunkach braku lotniska.

Nawierzchnia drogi nie była najlepsza, więc piloci mieli trudne zadanie. Pokazali jednak, że nawet nad jezdnią mogą latać odrzutowcami. Bardzo prawdopodobne, że nagranie powstało jeszcze na początku wojny, gdzie ta taktyka mogła przyczynić się do uratowania ukraińskiego lotnictwa.



Praktyka znana Ukraińcom jeszcze przed wojną

Już wcześniej istniały przesłanki, że Ukraińcy używali dróg jako pasów dla samolotów odrzutowych. Pozwoliło im to na ukrycie dużej części swojej floty powietrznej. Lotniska były jednym z pierwszych celów Rosjan, którzy w ten sposób chcieli całkowicie zniszczyć ukraińskie lotnictwo. Porzucenie lotnisk i używanie dróg oraz autostrad było więc naturalnym wyborem ukraińskich pilotów, szczególnie że mieli już w tym doświadczenie.

Zdjęcie Jak podaje portal Aviation Week Network jeszcze w sierpniu 2022 roku ukraińskie siły powietrzne miały przeprowadzić szkolenia pilotów ze startu i lądowania na drogach i autostradach / @KpsZSU / Twitter

Może to być zaskakujące, ale jeszcze przed wojną ukraińscy piloci trenowali wykorzystywanie dróg i autostrad jako zapasowe miejsca startu i lądowania dla odrzutowców. Sławny jest zresztą przypadek z 2020 roku, kiedy jeden z ukraińskich pilotów podczas ćwiczenia takiego lądowania zniszczył znak drogowy.