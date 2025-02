Modyfikacji poddano również sam kadłub i stery. W ten sposób udało się zwiększyć aerodynamikę urządzenia i ostatecznie zapewnić mu osiąganie znacznie większych prędkości. Chociaż nie ujawniono dokładnych danych technicznych podwodnego drona TLK-150, to jednak eksperci przeanalizowali dostępne materiały i ocenili, że mówimy tutaj o masie własnej od 50 do 70 kilogramów .

Maszyna ma długość 2,5 metra i zasięg operacyjny na poziomie nieco ponad 100 kilometrów. Na pokładzie znalazły się systemy monitoringu w postaci dziennych kamer i systemów termowizyjnych , które pozwalają na realizację misji w nocy. Są też czujniki, GPS i anteny komunikacyjne. Znalazły się one na maszcie wystającym ponad powierzchnię wody. Oczywiście, nie zabrakło też możliwości transportu materiałów wybuchowych. Ocenia się, że na pokładzie można umieścić do 50 kilogramów TNT.

Morskie drony Toloka to rodzina bezzałogowych pojazdów podwodnych (UUV). Zyskały uwagę dzięki swoim innowacyjnym możliwościom i potencjalnemu znaczeniu w konflikcie na Morzu Czarnym. Są one częścią szerszych wysiłków Ukrainy w rozwijaniu zaawansowanych technologii militarnych, aby przeciwdziałać zagrożeniom, zwłaszcza ze strony rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

W rodzinie Toloka, oprócz wspomnianego wyżej TLK-150, znajdują się także większe warianty. TLK-400, o długości od 4 do 6 metrów, ma zasięg do 1200 kilometrów i może unieść głowicę bojową o masie do 500 kilogramów. Najpotężniejszy model, TLK-1000, osiąga długość do 12 metrów, zasięg 2000 kilometrów i zdolność do przenoszenia aż 5000 kilogramów materiałów wybuchowych.