Niekontrolowane miliardy dla Izraela z USA

Od wybuchu kolejnego konfliktu z Hamasem, Izrael regularnie otrzymuje wojskowe wsparcie od Stanów Zjednoczonych. Wśród niego była m.in. istotna amunicja. Według najnowszego raportu sporządzonego przez inspektorat Pentagonu, od ataku Hamasu z 7 października 2023 roku USA wysłały do Izraela pomoc militarną o łącznej wartości 13,4 mld dolarów. Według tego samego raportu...większość z tej pomocy nie została poprawnie zarejestrowana.

Okazuje się, że do tej pory Pentagon rejestrował tylko 44 proc. z całej tej pomocy. Dla porównania dotychczasowo poziom kontroli pomocy dla Izraela od wybuchu wojny w Strefie Gazy wynosił w zapiskach Amerykanów około 69 proc.

Luki w nadzorze wynikały z ograniczeń kadrowych i zmian w środowisku operacyjnym w Izraelu. Większość przekazywanego sprzętu miała być szybko wykorzystywana w wojskowych operacjach.

Amerykanie nie wiedzą, co się stało z ich bronią?

Amerykański portal Defense News przypomina, że już wcześniejsze przecieki medialne wskazywały, że USA ma problem z kontrolą wysyłanej pomocy dla Izraela. Od października 2023 do kwietnia 2024 urzędnicy stwierdzili, że nie byli w stanie śledzić aż 42 dostaw ponad czterech milionów sztuk amunicji do Tel Awiwu.

Dla amerykańskiego społeczeństwa jest to szokująca wiadomość, biorąc pod uwagę, że ich kraj jest największym dostarczycielem pomocy militarnej dla Izraela. Teraz Amerykanie mają poczucie, że duża część ich podatków jest wyprowadzana za ocean bez jakiejkolwiek kontroli.

Realne zagrożenie bezpieczeństwa

Sam raport Pentagonu zwraca też uwagę na wynikające z tego zagrożenie dla bezpieczeństwa USA. Ostrzega, że takie uchybienia zwiększają ryzyko, że wrażliwa technologia zbrojeniowa Stanów Zjednoczonych może trafić w ręce wrogich państw i organizacji.

- Bez skutecznej kontroli odpowiedzialności te artykuły obronne mogą zostać nabyte przez przeciwników w regionie. Przeciwnicy, którzy zdobędą artykuły obronne, uzyskają bezpośredni dostęp do wrażliwej technologii systemów uzbrojenia Stanów Zjednoczonych i wiedzę na jej temat, co zmniejszy przewagę technologiczną na polu walki i zwiększy ryzyko dla Stanów Zjednoczonych, krajów partnerskich i sojuszników - cytuje raport Pentagonu Defense News.

Po opublikowaniu raportu Pentagon zaproponował, aby CENTCOM [Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych odpowiedzialne za działania amerykańskiej armii m.in. na terenie Bliskiego Wschodu - przypis red. ] przeprowadził w roku podatkowym 2026 osobistą lub zdalną kontrolę Organizacji Współpracy Bezpieczeństwa w Biurze Współpracy Obronnej Izraela. Dowództwo zgodziło się na realizację tej propozycji.

