Za budowę prototypu TA-0 odpowiada słynna firma Stratolaunch. To ona obecnie posiada największy na świecie samolot o nazwie The Roc. Powstał on z połączenia dwóch kadłubów Jumbo Jetów, czyli Boeingów 747. Inżynierowie dwa lata temu zapowiedzieli, że ten gigant będzie wynosił w kosmos najróżniejsze ładunki.

Oprócz misji kosmicznych, ma on docelowo stać się platformą do startów pojazdów hipersonicznych o nazwie Talon-A. Firma właśnie zaprezentowała pierwszy prototyp takiego urządzenia. TA-0 jest finansowany bezpośrednio z funduszy Pentagonu, a właściwie Agencji Obrony Antybalistycznej (MDA).

Reklama

Talon-A będzie chronił USA przed bronią hipersoniczną

Jej zdaniem jest ochrona terytorium Stanów Zjednoczonych przed bronią hipersoniczną, która rozwijana jest przez Chiny i Rosję. Agencja chce wykorzystać pojazdy Talon-A do superszybkiego transportu po świecie broni jądrowej lub neutralizowania właśnie pocisków hipersonicznych.

Drony Talon-A mają startować wraz z The Roc, podwieszone pod samolotem, a w trakcie jego lotu odczepiać się od niego i rozpędzać o własnych siłach do prędkości hipersonicznych. Po wykonaniu misji, pojazdy mają wylądować na lotniskach jak wahadłowce.

Testy prototypu TA-0 mają rozpocząć się pełną parą jeszcze w tym roku. Przedstawiciele firmy ujawnili, że pojazdy Talon-A mają osiągać prędkość do 7 tysięcy kilometrów na godzinę. Pentagon pragnie, by w ciągu nieco ponad godziny mogły one sięgnąć celów w Rosji czy Chinach.