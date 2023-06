USA przyłożyły Chinom nóż do gardła. Potężny okręt blisko granicy

USS Ronald Reagan zawitał w niedzielę do portu w centralnym Wietnamie. Ma tam stacjonować do piątku, a sama wizyta oficjalnie jest gestem przyjaźni amerykańsko-wietnamskiej i partnerstwa dwóch krajów.

Wizyta tak potężnej jednostki jest niezwykła ze względu na to, że przed USS Ronald Reagan tylko dwa amerykańskie lotniskowce zawitały do portów w Wietnamie: USS Carl Vinson i USS Theodore Roosevelt. Teraz wizyta prócz bycia symbolem zapomnienia ran z Wojny wietnamskiej, wydaje się mieć inny cel: sprowadzenie Chin do parteru.