Amerykanie zdecydowali się na rozpoczęcie masowej produkcji najnowszych i najpotężniejszych pocisków SM-3 IIA ze względu na rosnące zapotrzebowanie na nie w różnych krajach świata. Chodzi tutaj w szczególności o konflikt Izraela z Iranem, ale również o ochronę Polski czy krajów NATO.

Pociski SM-3 IIA to najnowsza i najbardziej zaawansowana broń obecnie na świecie przeznaczona do neutralizacji pocisków balistycznych. Ten system pokazał swoją potęgę podczas niedawnego zmasowanego ataku rakietowego Iranu na Izrael. Wówczas amerykańskie okręty rakietowe zestrzeliły wszystkie wybrane rakiety wystrzelone przez władze w Teheranie.

USA rozpoczęły produkcję potężnych pocisków SM-3 IIA

Był to swoisty kolejny test tych rakiet. Z racji tego, że spełniają one pokładane w nich nadzieje i z uwagi na fakt rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie i możliwej pełnoskalowej wojny Iranu i Izraela, USA chcą posiadać setki takich rakiet, by wesprzeć swojego sojusznika i ochronić go przed atakami rakietowymi.

Na masowej produkcji rakiet SM-3 IIA skorzysta również Polska. Niedawno Radosław Sikorski ujawnił, że wynegocjował z Waszyngtonem obronę polskich miast za pomocą znajdującej się w Redzikowie (pod Słupskiem) amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Baza korzysta właśnie z tej zaawansowanej broni w wersji Aegis Offshore. Pociski mogą ochronić nie tylko USA przed odwetem ze strony Iranu, ale również polskie miasta przed Rosją.