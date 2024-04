USA testują zielonookiego potwora-drona, który sam wyjedzie w teren

DARPA ogłosiła, że jej program Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency (RACER) osiągnął kolejny kamień milowy w testowaniu większego drona. Ta 12-tonowa maszyna ma także parę zielonych świateł przypominających świecące oczy.

Pojazdy RACER Heavy Platform (RHP) to nieco ponad 6-metrowe drony gąsienicowe o sterowaniu burtowym. Zostały zaprojektowane tak, aby uzupełniać inne już używane 2-tonowe i 3-metrowe kołowe pojazdy RACER.

Posiadanie dwóch radykalnie różnych typów pojazdów pomaga nam osiągnąć cel RACER’a, jakim jest niezależność w złożonych, istotnych dla misji środowiskach terenowych, znacznie bardziej nieprzewidywalnych niż warunki na drodze. wyjaśnił Stuart Young, menedżer programu RACER.

RHP wykorzystuje platformę bazową Textron M5 opracowaną wcześniej i stosowaną w kampaniach armii amerykańskiej do konstruowania, testowania zrobotyzowanych pojazdów bojowych.

Dron-potwór w terenie

Druga faza testów umożliwia sprawdzenie wydajności technologii autonomicznej w wielu skalach jednocześnie, podczas poruszania się w bardzo zróżnicowanym terenie. Rozpoczęła się ona jesienią ubiegłego roku na poligonach wojskowych w Teksasie. Testy zostały przeprowadzone wspólnie z zespołami z Uniwersytetu Waszyngtońskiego i Laboratorium Napędów Odrzutowych NASA.

Wykorzystując pozbawione załogi pojazdy RFV, RACER zademonstrował autonomiczny ruch na obszarze ok. 40 kilometrów kwadratowych obejmującym bardzo zróżnicowaną roślinność gruntową, drzewa, krzewy, skały, zbocza, rowy i przeprawy przez strumienie, typowe dla zróżnicowanego, złożonego terenu Teksasu, znanego z manewrów pancernych. Testy obejmowały także działanie w nocy, co - jak wyjaśniła DARPA - wykazało, że nowy dron jest równie funkcjonalny jak w ciągu dnia. W komunikacie firma poinformowała także, że program jest na dobrej drodze do kontynuowania rozwoju z wdrażaniem i testowaniem nowych technologii co pół roku.

Dlaczego RHP ma zielone "oczy"?

Jak można zauważyć na udostępnionym przez DARPA nagraniu z testów na poligonie, zielone światła znajdują się zarówno z przodu pojazdu, jak i z tyłu. Jak informują zagraniczne serwisy technologiczne, są to po prostu wskaźniki stanu pokazujące, że pojazd znajduje się w trybie autonomicznym.

Tego typu pojazdy mają oferować armii m.in. ochronę konwojów i prowadzenie misji ratowniczych. Można je również wykorzystać do obserwacji, patrolowania granicy, a nawet zmodyfikować pod kątem usuwania materiałów wybuchowych.