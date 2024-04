Wojsko Polskie z nowymi dronami obserwacyjnymi FlyEye

Wojsko Polskie do końca roku ma otrzymać kolejnych siedem zestawów dronów BSP FlyEye rodzimej produkcji w najnowszej modernizacji 3.6, która powstała na bazie doświadczeń w Ukrainie. Agencja Uzbrojenia i Grupa WB podpisały dodatkową umowę w tej kwestii. Nie można tutaj nie wspomnieć, że w ubiegłym roku, Agencja Uzbrojenia i Grupa WB podpisały umowę na dostarczenie partiami aż 400 tego typu maszyn do 2036 roku.

Reklama

Co najważniejsze, będą to modele w najnowszej modyfikacji 3.6, które zastąpią również drony w obecnej wersji FlyEye 3.0. W ubiegłym roku Grupa WB zapowiedziała program modernizacji tych maszyn, kosztujący ok. 17 milionów złotych. Usprawnienia dronów FlyEye 3.6 dotyczą m.in. "systemów nawigacyjnych, wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa oraz integracji z systemem Topaz".