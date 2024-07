USA wysyłają nowe wozy bojowe na Pacyfik. Sygnał dla Chin

Do sieci trafiły zdjęcia najnowszego transportu uzbrojenia dla amerykańskich wojsk stacjonujących na japońskiej wyspie Okinawa. 3. Oddział Sił Ekspedycyjnych Piechoty Morskiej USA otrzymał w nim 12 najnowszych wozów bojowych ACV-P.

Operacja miała miejsce 29 czerwca. Wozy zostały przetransportowane do amerykańskiej bazy Camp Schwab na wyspie. Już teraz mogą wejść do walki, co według ekspertów jest szczególnie ważne w kontekście obecnej sytuacji w regionie Indo-Pacyfiku.

Przerzucenie najnowszych wozów bojowych na Okinawę jest jawną formą przygotowania na ewentualne starcie z Chinami. Japońska wyspa mogłaby być jednym z pierwszych celów ataku. Dlatego rozmieszczenie na niej nowej broni zwiększa gotowość Amerykanów, którzy mogliby dzięki nim szybko osiągnąć pełną siłę bojową.