W Rosji zhakowano kanały telewizyjne i odtworzono nagrania z Prigożynem

W ciągu ostatnich miesięcy, w Bachmucie miało zginąć dziesiątki tysięcy najemników grupy Wagnera, a obecnie Siły Zbrojne Ukrainy ruszyły z kopyta z ofensywą i szybko odzyskują coraz większe połacie miasta. W mediach pojawiły się też informacje, że W Bachmucie Wagnerowcy likwidują żołnierzy rosyjskiej armii, mszcząc się na nich za to, co robi im Putin. Oczywiście, SZU wykorzystają to zamieszanie na swoją korzyść.

Celem Prigożyna jest przejęcie Moskwy

Tymczasem na ulicach wielu rosyjskich miast pojawiają się kolumny pojazdów wojskowych. Armia zablokowała główne drogi w obawie o ataki oddziałów grupy Wagnera. Prigożyn poinformował, że jego ludzie wchodzą do Rostowa nad Donem, a dalej ruszą na Moskwę. Siły Rosgwardii zablokowały główną autostradę prowadzącą do stolicy, a w samej Moskwie wojsko ochrania najważniejsze obiekty państwowe, w tym główną kwaterę Ministerstwa Obrony.

— Rzucono na nas poborowych, a oni uciekli... My nie walczymy z dziećmi, my nie zabijamy dzieci, dzieci zabija Szojgu, rzucając na front niewykształconych żołnierzy. On postawił przeciw nam 18-letnich chłopców. (...) My walczymy tylko z zawodowymi żołnierzami. Idziemy dalej. Idziemy na całość — powiedział Prigożyn.