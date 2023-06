Wagnerowcy będą walczyć po stronie Ukrainy? Zaskakujący film

Reklama dla Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego

Prawdopodobnie Władysław Izmaiłow już przed nagraniem został przyjęty do jednostki Rosjan walczących po stronie Ukraińców. Sam film jest bowiem bardziej swoistą reklamą, która ma zachęcić wagnerowców do ucieczki i wstąpienia w szeregi Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego. Pokazuje bowiem, że nie ważne co robili wcześniej, mają szansę na odkupienie wśród Rosjan, którzy sprzeciwiają się Putinowi.

Swoje motywy Rosyjski Korpus Ochotniczy potwierdza w opisie do nagrania, tłumacząc, że decyzja o otworzeniu się na dezerterów z Grupy Wagnera wynika z nowego dekretu rosyjskiego ministra Szojgu, według którego każdy żołnierz "oddziałów ochotniczych" w Ukrainie ma podpisać kontrakt z resortem obrony. Rosyjska jednostka walcząca po stronie Ukraińców mogła więc zauważyć szansę, licząc, że uda jej się przekonać wrogich żołnierzy poprzez nową kampanię.

Biorąc pod uwagę dekret Ministra Obrony Rosji, proponujemy wszystkim bojownikom PMC "Wagner" i innych prywatnych jednostek paramilitarnych, którzy są gotowi walczyć o nową Rosję przeciwko krwawemu gangowi Putina, pójść za przykładem Władysława! Opis do filmu na kanale Telegram Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego

Bezpośrednie zwracanie się do wagnerowców przez Rosyjski Korpus Ochotniczy wydaje się niewątpliwie zaskakujące, biorąc pod uwagę, że jednostka znana jest z rekrutowania tylko rosyjskich emigrantów, a nie jeńców jak Legion "Wolność Rosji". Decyzja może też budzić wątpliwości moralne, niemniej trudno ją oceniać pod tym aspektem, gdy mówimy o ludziach, którzy poświęcają swoje życie i rodziny na walkę z reżimem Putina. Jeśli może to osłabić Grupę Wagnera walczącą dla Putina, to nie ma co się dziwić, że Rosjanie w ukraińskiej armii postanowili wykorzystać sytuację.