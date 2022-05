W rosyjskim internecie coraz więcej informacji o pogrzebach żołnierzy armii Putina, którzy zginęli podczas wojny w Ukrainie. Zgodnie z przekazem propagandowym Kremla słowo "wojna" nie pada nigdy, lecz pojawia się jedynie oficjalnie promowane sformułowanie "operacja specjalna". Rodzina dowiaduje się jedynie, że żołnierz "bohatersko walczył" z nazistami i wyzwalał okupowane przez nich tereny. Lektura krótkich opisów okoliczności śmierci żołnierzy pozwala pojąć, jak z tematem strat w Ukrainie radzi sobie rosyjska propaganda.

Kolorowe zdjęcie, obok medale

Przed pogrzebem rosyjskiego żołnierza zostaje wystawione jego zdjęcie i obowiązkowo medale, które zdobył podczas służby. Tak było w przypadku majora Andrieja Wiktorowicza Kunakowa, zastępcy dowódcy Oddziału Wojsk Specjalnych.



Informacja o okolicznościach jego śmierci została opublikowana w serwisie internetowym "Rosyjski Weteran". Możemy dzięki temu dowiedzieć się, że major Kunakow wraz z trzema innymi żołnierzami zginął w bojowym wozie piechoty BTR-82A, w który trafił ukraiński czołg T-64. Do tej informacji dołączony jest krótki opis bohaterskiej walki, którą major miał stoczyć w Mariupolu.

Major Andrej Wiktorowicz Kunakow zginął 19 marca w Mariupolu podczas walk z nazistami na ulicy Azowstalskiej, tocząc nierówną walkę z bojownikami batalionu Azowskiego. Dzięki umiejętnemu dowodzeniu (dowódca oddziału został ciężko ranny), wykazanej odwadze i heroizmowi, kosztem własnego życia, udało mu się przedrzeć przez okrążenie i wycofać personel jednostki rozpoznawczej i 810 Korpus Piechoty Morskiej fragment informacji w serwisie "Rosyjski Weteran"

Propaganda także na pogrzebach

W Rosji coraz częściej odbywają się pogrzeby zbiorowe żołnierzy, którzy zginęli podczas walk w Ukrainie i pochodzili z tej samej miejscowości. Aby rozwiać wątpliwości rodzin o sens ich śmierci w pożegnaniu na wszelki wypadek uczestniczą oficerowie armii rosyjskiej. W małej miejscowości w Dagestanie taki właśnie oficer powiedział żałobnikom, że bohaterski żołnierz poległ w walce z faszystami, aby "nie powtórzył się rok 1941", kiedy hitlerowskie wojska uderzyły na Związek Radziecki. "Jego śmierć pozwoli uratować życie milionom niewinnych ludzi" - tłumaczył uczestnikom pogrzebu oficer.



Lawinowo rośnie liczba rosyjskich poległych żołnierzy, którzy mają azjatyckie rysy twarzy. To pokazuje, że armia sięga po rezerwistów z coraz dalszych regionów Rosji.



Rosjanie zaczynają mieć wątpliwości?

Kolejne informacje o poległych żołnierzach armii Putina publikowane w mediach społecznościowych pokazują, że być może powoli zaczyna zmieniać się nastawienie Rosjan do wojny. Wyraźnie nie spodziewali się tak wysokich strat i lawinowo rosnącej liczby zabitych podczas "operacji specjalnej". Jedną z rosyjskich ofiar wojny w Ukrainie jest żołnierz wojsk powietrzno-desantowych porucznik Konstantin Jakowlew.



Informacja o jego śmierci została zamieszczona w serwisie internetowym jednostki, w której służył porucznik Jakowlew. Wśród komentarzy pod wpisem są także takie, które kwestionują sens rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Po co to wszystko? Czy on naprawdę musiał zginąć? Tyle ofiar. W tej operacji specjalnej coś naprawdę musiało pójść nie tak" - napisał jeden z rosyjskich znajomych ofiary. Być może do Rosjan powoli zaczyna docierać bolesna prawda o tym, jaka będzie cena agresji na Ukrainę.



Z każdym dniem liczba rosyjskich żołnierzy poległych w Ukrainie rośnie. Sztab Generalny armii Ukrainy podał właśnie najnowsze dane o rosyjskich stratach.



Od 24 lutego Rosja miała stracić w Ukrainie 24,5 tys. żołnierzy, 1 077 czołgów, 2 610 pojazdów opancerzonych, 491 systemów artyleryjskich, 163 wyrzutni rakiet, 81 zestawów przeciwlotniczych, 194 samoloty, 155 śmigłowce, 303 bezzałogowe statki powietrzne, 1 867 innych pojazdów (w tym cystern), 10 jednostek nawodnych, 38 jednostek specjalnych sprzętu i 87 pocisków manewrujących. Tak wysokie straty wśród żołnierzy trudno jest będzie wyjaśnić rosyjskiemu społeczeństwu nawet bardzo sprawnym propagandystom.

