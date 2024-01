Wielka Brytania chce kupić Taurusy i wysłać na Ukrainę

Niemcy boją się reakcji Rosji na przekazanie pocisków Taurus

Gdyby udało się zrealizować ten plan, sytuacja na froncie mogłaby szybko odmienić się na lepsze dla naszych wschodnich sąsiadów. Niestety, są na to małe szanse. Rząd Niemiec bardzo obawia się reakcji Rosji. Przedstawiciele Kremla wielokrotnie zapowiadali, że jeśli Niemcy przekażą chociaż jeden pocisk Taurus, to armia dokona ataku jądrowego na zakłady produkujące tę broń w Bawarii.

Istnieje też możliwość, że Władimir Putin widząc coraz większe problemy na froncie, może zdecydować się użyć taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, np. do ataku na tamtejsze lotniska, infrastrukturę krytyczną czy składy amunicji. Wówczas skutki takich działań byłyby opłakane dla Ukrainy i Europy.

Co ciekawe, Jürgen Nauditt przyznał, że Niemcy mają w swoich zapasach wolnych ok. 600 pocisków Taurus, z czego 300 jest gotowych do użycia i można je natychmiast przekazać Ukrainie. Rząd miał konsultować z producentem kwestię zmniejszenia zasięgu pocisków do np. 300 kilometrów, ale nie było tutaj żadnego końcowego rezultatu. Wszystko wskazuje na to, że gdyby udało się teraz je zakupić, to Ukraińcy po ich przerobieniu mogliby ich użyć dopiero za ok. pół roku.