Potężny system laserowy nazywa się DragonFire i został opracowany przy współpracy Laboratorium Nauki i Technologii Obrony oraz firm MBDA, Leonardo i QinetiQ. Wojskowi chwalą się, że uruchomienie systemu do pracy trwa zaledwie 10 sekund, a wiązka jest w stanie z prędkością światła nie tylko namierzyć wybrany wrogi cel, ale również prześwietlić go i zneutralizować w mgnieniu oka.

Celem projektu jest opracowanie potężnej broni energetycznej kierowanej laserowo (LDEW) w celu ograniczania kosztów zestrzeliwania dronów. Co ciekawe, koncernom zbrojeniowym udało się obniżyć koszt wystrzału z takiego działa do zaledwie 10 funtów. Oznacza to, że praktycznie za śmieszną kwotę można neutralizować wszelkiej maści drony kamikadze warte tysiące, a nawet setki tysięcy funtów.

