Zakupili 400 potężnych Tomahawków i uderzą na Chiny

400 potężnych pocisków Tomahawk dla Japonii

Japonia, Stany Zjednoczone i Filipiny zawiązały pakt, w myśl którego gdyby Chiny zaatakowały Tajwan, będą wspólnie broniły niezależności mieszkańców wyspy. Co ciekawe, Japończycy są w trakcie budowy wielu nowych okrętów wojennych. Wśród nich są np. niszczyciele. Amerykański koncern Northrop Grumman podpisał też porozumienie z Mitsubishi Electric w sprawie współpracy przy integracji systemów obrony powietrznej.

BGM-109 Tomahawk to amerykański taktyczny pocisk manewrujący, którym dysponują również brytyjska, australijska i kanadyjska marynarka wojenna, Jest on odpalany z wyrzutni umieszczonych w okrętach nawodnych i podwodnych. Może on atakować cele naziemne (Tomahawk Land Attack Missile - TLAM) oraz nawodne (Tomahawk Anti-Ship Missile - TASM), a także zostać uzbrojony w głowicę nuklearną (TLAM-N), wycofaną z użytku w 1991 roku lub konwencjonalną: burzącą (TLAM-C) i zawierającą ładunek kasetowy (TLAM-D).