Według doniesień włoskich mediów przekazano od 20 do 30 sztuk armatohaubic. Długi proces wysłania może wiązać się z chęcią przekazania sprzętu jak najbardziej "po cichu". Wiedząc już, że OTO Melara M109L jest w rękach Ukraińców, należy się spodziewać, iż niedługo usłyszymy o jej działaniach na froncie, jako kolejnej artylerii 155 mm, która sieje spustoszenie w szeregach Rosjan.

Włoska modyfikacja amerykańskiego potwora

M109L był pomysłem Włochów na zmodernizowanie przestarzałych armatohaubic M109A2. Główną zmianą względem pierwowzoru jest tu zamontowanie krajowej armaty 155 mm Otobreda, wydłużonej do 39 kalibrów. Pozwala to na strzelanie standardowymi pociskami na odległość 24 kilometrów i 30 pociskami ze wspomaganiem rakietowym.

Zdjęcie OTO Melera M109L wszedł do służby w 1986 roku / Militarypedia.it / Facebook

Modyfikacje w M109L objęły także kadłub, który podniesiono do standardów amerykańskiej wersji M109A3, aby móc utrzymać masę i elewację armaty Otobreda. Co ciekawe Włosi do swojej modyfikacji postanowili użyć systemów celowniczych i hamulca wylotowego z niemieckiej modyfikacji M109G.

Zdjęcie Dodatkowe zmiany w M109L w stosunku do oryginalnego M109A2 to m.in. nowy zacisk lufy, zderzaki odrzutu przystosowane do nowej armaty czy wymianę cylindra podnoszącego / WarNewsPL1 / Twitter

Do lat 90. Włosi zmodyfikowali 280 sztuk M109A2 do swojego standardu M109L. Jednak w już w nowym tysiącleciu stały się przestarzałe. Zastąpiono je m.in. niemieckimi armatohaubicami PzH 2000. Obecnie większość z nich znajduje się w magazynach. Dlatego włoski rząd postanowił wysłać je do Ukrainy.

Zdjęcie Włoskie M109L zostały wykorzystane w siłach wojskowych IFOR w ramach operacji NATO w Bośni i Hercegowienie. Na zdjęciu M109L przy bazie lotniczej Slatina / SGT. Brian Gavin, U.S. Army / Wikipedia

Zachodnia artyleria 155 mm. Bóg wojny w Ukrainie

OTO Melara M109L to kolejna zachodnia armatohaubica kalibru 155 mm, którą dostali Ukraińcy. Tego rodzaju artyleria to jedna z ich najważniejszych broni, dzięki której skutecznie walczą z Rosjanami.

Obok włoskiego M109L Ukraina posiada m.in. standardowe amerykańskie M109 (w tym wersje M109A6 "Paladin"), brytyjskie AS90, niemieckie PzH 2000, francuskie Caesar, czy polskie AHS Krab. Wszystkie mogą korzystać z podobnej amunicji 155 mm standardu NATO. Dzięki otrzymywaniu jej od Zachodu Ukraina nie musi się martwić o koszmar logistyczny.

Wszystkie z nich różnią się wieloma rzeczami jak zastosowana elektronika, systemy operowania czy wytrzymałość. Jako Polska możemy się pochwalić, że Ukraińcy ze wszystkich armatohaubic kalibru 155 mm szczególnie upodobali nasze Kraby.

Niemniej każdy system tego standardu jest na wagę złota. W obliczu wyniszczających walk artyleria dalej pozostaje bogiem wojny. Korzystając z ulepszonych armatohaubic zachodniego standardu obok swoich starszych systemów sowieckich konstrukcji, Ukraińcy tworzą zabójczą kombinację, która broni ich przed rosyjską hordą.