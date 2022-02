Oczywiste jest dla mnie, że wojna światowa rozpocznie się dopiero wtedy, kiedy dojdzie do ataku Rosji na kraj lub kraje należące do NATO, gdyż spotka się to z natychmiastową odpowiedzią Paktu Północnoatlantyckiego. Nie wiem, jak Putin będzie traktował kolejne dostawy broni, które w tej chwili docierają od różnych państw do Ukrainy. Może to uznać za jawne opowiedzenie się po jednej ze stron i potraktować takie państwo za wroga. To byłby początek wielkiego konfliktu, który dotknął by każdy zakątek świata.

dr Wojciech Szewko Collegium Civitas