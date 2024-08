Wrak HMS Hawke w końcu znaleziony u wybrzeży Szkocji

Podobnie stało się w przypadku znalezienia wraku brytyjskiego krążownika HMS Hawke. Zlokalizowała go grupa Lost in Waters Deep. Jednostka spoczywała na dnie morskim ok. 110 metrów pod powierzchnią wody. Wstępne wykrycie jej nastąpiło po długiej i czasochłonnej analizie pozyskanych danych o jej lokalizacji. Na przykład wzięto pod uwagę dziennik dowódcy U-boota, który zatopił okręt, by ustalić, z jakiego miejsca brytyjski okręt został trafiony.

Następnie posiłkowano się danymi bazującymi na informacjach od szkockich rybaków z lat 80. o wykryciu "przeszkody" na dnie morskim. Co niezwykłe, to właśnie oni mieli największy wpływ na odkrycie jednostki, ponieważ wskazali miejsce, gdzie przez całe życie mieli problemy z połowami. Okazało się, że zaledwie kilometr dalej leżał na dnie ogromny wrak.