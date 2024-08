Gratka dla miłośników żagli. W Gdańsku możliwy rejs flotą oldtimerów

Jesteśmy niedługo po Tall Ships Races 2024 w Szczecinie, gdzie wszyscy miłośnicy morza mogli zwiedzić żaglowce, zobaczyć okręty Marynarki Wojennej RP, czy zrelaksować się w rytmie bluesa, czy szant. Nie lada gratką na imprezie była obecność Wylde Swan, największego dwumasztowego szkunera topslowego na świecie, który został wybudowany w 1920 r.

Jeśli ktoś czuje niedosyt lub z jakiegoś powodu opuścił zachodniopomorską imprezę, to ma jeszcze szansę na zwiedzanie i żeglowanie na pokładzie starych żaglowców, tyle że w sąsiednim województwie. Urząd Miasta Gdańska poinformował, że w ostatnią sobotę wakacji, tj. 31 sierpnia, jedyny raz w sezonie, flota gdańskich oldtimerów wypłynie w całodzienny rejs po wodach Zatoki Gdańskiej. Wydarzenie będzie połączone ze zwiedzaniem Narodowego Muzeum Morskiego. Ale jest też jeden haczyk. W wyjątkową podróż może wyruszyć niespełna setka załogantów.

Rejs starym żaglowcem po Zatoce Gdańskiej. Co będzie można zobaczyć?

Do dyspozycji turystów będzie łącznie pięć żaglowców - STS Generał Zaruski, Antica, Bonawentura oraz Bryza H i po raz pierwszy - Szkwał.

Zdjęcie Bonawentura w Sopocie / Błękitnypiotruś/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) / Wikimedia

W trakcie rejsu będzie można zobaczyć wiele interesujących miejsc związanych z dziedzictwem morskim regionu: Narodowe Muzeum Morskie (opiekuje się Spichlerzami na wyspie Ołowianka, statkiem parowym "Sołdek" i słynną bramą Żuraw), Twierdzę Wisłoujście, Pomnik Obrońców Wybrzeża, Latarnię Morską w Nowym Porcie.

Całodzienna podróż "przez wieki" rozpocznie się o 9.30 przed siedzibą Narodowego Muzeum Morskiego na Ołowiance. Na początku uczestnicy zapoznają się z wybranymi ekspozycjami, by następnie przejść do gdańskich żaglowców.

- Już sama podróż przez kanał portowy, to bardzo ciekawe przeżycie - Gdańsk od strony wody wygląda niezwykle. Po wypłynięciu na Zatokę Gdańską uczestnicy będą mieli okazję do czynnego uczestnictwa w stawianiu żagli, nawigowaniu, a załoga stała stworzy niepowtarzalną okazję, by stanąć za kołem sterowym danego statku - czytamy na stronie UM Gdańsk.

Dla wszystkich zaplanowano w międzyczasie ciepły posiłek i przekąskę. Impreza zakończy się ok. godz. 18.30 w miejscu startu, gdzie cumuje większość oldtimerów.

Jak zapisać się na rejs?

W związku z tym, że jest ograniczona liczba żaglowców, które też należą do mniejszych jednostek, nie każdy chętny będzie miał możliwość rejsu. Decyduje kolejność zapisu. Termin mija wraz z rezerwacją ostatniego miejsca, lub 31 sierpnia 2024 r. Na każdy statek obowiązuje osobna rezerwacja dostępna pod linkiem:



SY Bryza H

SY Bonawentura

SY Antica

STS Generał Zaruski

SY Szkwał