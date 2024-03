Dywersanci zapowiadają upadek Władimira Putina

Wybory prezydenckie w Rosji zbiegły się z nową falę dywersji na jej terytorium, która jest obecnie realizowana przez Rosyjski Legion Wolności, Rosyjski Korpus Ochotniczy i Batalion Syberyjski. Antyputinowskie siły wyzwoleńcze przejęły kontrolę nad miejscowością Tetkino w obwodzie kurskim. Nie ukrywają też, że ciężko pracują, by wyzwolić kraj spod rządów Władimira Putina i jego mafii.

— Jak wszyscy nasi współobywatele w Legionie marzymy o Rosji wyzwolonej spod dyktatury Putina. Ale nie tylko marzymy: ciężko pracujemy, aby te marzenia urzeczywistnić. Odzyskamy naszą ziemię centymetr po centymetrze od reżimu. Rosjanie będą spać spokojnie, nie będą bać się dzwonka do drzwi, nie będą bali się powiedzieć, co myślą. Rosjanie będą głosować, na kogo chcą, a nie na kogo muszą. Rosjanie będą żyć swobodnie — napisali w mediach społecznościowych.

Władimir Putin ma wygrać wybory z 80% poparciem

Według zamysłu Kremla frekwencja ma wynieść 70-80 procent, a Władimir Putin ma uzyskać ok. 80 procent głosów. I tak też będzie w rzeczywistości, ponieważ Kreml i służby FSB nie pozwolą, by car stracił twarz. Jak podkreślają eksperci, jeśli wybory ujawniłyby małe poparcie dla Putina, to mogłoby to oznaczać jego rychłe obalenie, nie tylko przez oligarchów, ale przede wszystkim obywateli.