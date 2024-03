Otworzyli rosyjskiego drona i zaskoczył ich jeden szczegół

Rosjanie użyli drona kamikadze jako zwiadowczego

Co ciekawe, szpiegowski dron ma już czarne malowanie. Wcześniejsze wersje miały szare. Oznacza to, że mamy do czynienia z najnowszą wersją, która światło dzienne ujrzała kilka miesięcy temu. Nowe drony kamikadze mają nieco wydłużony zasięg, lepsze walory aerodynamiczne i mogą być trudniej wykrywane przez radary.

Za sprawą grupy hakerskiej Prana Network dowiedzieliśmy się, że Rosja planowała wyprodukować na licencji 6 tysięcy irańskich dronów w ciągu 2,5 roku, począwszy od 2022 roku. Początkowy koszt podany przez Iran za każdą sztukę wynosił 23 miliony rubli, czyli ok. 375 tysięcy dolarów amerykańskich, jednak negocjacje doprowadziły do porozumienia na niższą kwotę.

Czym jest rosyjski dron kamikadze Shahed-136?

Dron Shahed-136 (nazwany przez Rosjan Gerań-2) to typowa amunicja krążąca zwana także "dronami-kamikadze". Wystrzeliwane są w rojach ze specjalnych wyrzutni z założeniem, że nawet jeśli wróg zestrzeli większość z nich, to i tak kilka dronów dotrze do celu.

Według Irańczyków, ich zasięg przekracza 2 tysiące kilometrów, ale realnie ocenia się go na 500-900 kilometrów. Eksperci wojskowi podejrzewają, że drony-kamikadze są w stanie przenosić głowicę bojową o masie 50 kilogramów. Mają także słaby punkt. Ich prędkość przelotowa wynosi mniej niż 200 km/h. Dzięki temu można je zestrzelić z broni ręcznej.