Moc niszczenia za małe pieniądze. Izrael wprowadza Żelazny Promień

Ministerstwo obrony Izraela zdradziło, że wprowadzony system laserowy Iron Beam przeszedł szereg ważnych testów, które potwierdziły jego zdolności. System został skonstruowany przez firmę Rafael. Klasyfikowany jest jako system wysokoenergetycznej broni laserowej (HELWS) o mocy 100 kW, który pozwala na neutralizację wielu zagrożeń na odległość od setek metrów do 10 kilometrów.

Iron Beam może niszczyć m.in. pociski artyleryjskie, drony czy rakiety. System ma współpracować z Żelazną Kopułą, tworząc ostatnią linię obrony przed atakami Iranu czy Hamasu. Jego zadaniem będzie niszczenie zagrożeń lecących nisko nad ziemią.

W porównaniu do Żelaznej Kopuły Iron Beam ma być lepszy rozwiązaniem do niszczenia tanich celów. Koszt użycia wysokoenergetycznego lasera jednostkowo może wynosić kilkadziesiąt złotych. Dla porównania jeden pocisk Tamir z Żelaznej Kopuły to koszt około 50 tys. dolarów.

Dlaczego broń laserowa to przyszłość wojny?

Broń wykorzystująca skupioną energię wiązki lasera jest jednym z najlepszych rozwiązań do niszczenia fal tanich celów, jak roje dronów. Jej szczególnym plusem jest stosunek koszt-efekt. Za energię w cenie kilkudziesięciu złotych laser może zniszczyć cele warte tysiące czy nawet miliony dolarów. Sumarycznie koszty energii, jej zabezpieczenie oraz samo urządzenie mogą być jednostkowo tańsze niż niszczone obiekty. Dlatego coraz więcej państw inwestuje w tę technologię m.in. USA, Chiny, Rosja czy Ukraina, która opracowała system Trójząb, który opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Warto podkreślić, że mówiąc o wysokoenergetycznej broni laserowej, chodzi przede wszystkim o skupione i silne wiązki, które są w stanie spalać materiał. Niemniej laser o mniejszej energii wykorzystywany bojowo może posłużyć do oślepiania optyki.

