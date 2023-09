Rosjanie atakują Ukraińców zakazaną bronią

Jest to oficjalnie czwarta co do wielkości bomba w arsenale rosyjskiej armii. Co ciekawe, żołnierze działający obecnie w okolicach miejscowości Robotyne czy Werbowe w obwodzie zaporoskim, w każdej chwili muszą liczyć się z faktem użycia takiej bomby przez Rosjan. Często agresor specjalnie wycofuje się, by później dokonać ataku taką bronią.

Tak było niedawno właśnie w północnej części Robotyne, gdzie Rosjanie zaatakowali obszar zielony za pomocą bomb termobarycznych. Co prawda są one znacznie słabsze od ODAB-500, ale zabijają żołnierzy w bardzo okrutny sposób, a mianowicie wysoką temperaturą, ciśnieniem i pozbawianiem życiodajnego tlenu.

Werbowe zaatakowane bombą paliwowo-powietrzną

Ostatnimi czasy, rosyjska armia bardzo często używa zbliżonych mocą bomb FAB-500. W sieci opublikowano wiele materiałów w roli głównej z tą bronią. Jako że ma ona ogromną moc, można nią likwidować małe osiedla domów i duże obiekty przemysłowe. Dziś Rosjanie dokonali nią ataku na żołnierzy SZU w miejscowości Werbowe.