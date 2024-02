"Zabójca czołgów" i bombowce B-1. Tak USA zaatakowały cele w Iraku i Syrii

B-1B Lancer. Co to za maszyna?

Bombowce B-1B Lancer weszły do służby w 1986 roku jako samoloty szybkiego ataku na niższych wysokościach i mogą przenosić rekordowy ładunek uzbrojenia ze wszystkich bombowców w arsenale Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, samolot zaprojektowano z myślą przenoszenia ładunków nuklearnych, ale po zakończeniu zimnej wojny zaczęło się stopniowe wygaszanie tych możliwości jednostki, które zakończyło się w 2011 roku.



Konstrukcja typu blended-wing, skrzydła o zmiennej geometrii i cztery silniki turbowentylatorowe General Electric F101-GE-102 z dopalaczem zapewniają konstrukcji duży zasięg, zaskakująco dobrą zwrotność i prędkość naddźwiękową - B-1B ma zasięg 12000 km, może osiągnąć pułap 9144 m i prędkość 1,2 Ma (1 482 km/h). Posiada także zdolności stealth, a jego radar z syntetyczną aperturą jest zdolny do śledzenia, namierzania i atakowania poruszających się pojazdów.

Jeżeli chodzi o uzbrojenie, bombowiec może przenosić do 84 bomb ogólnego przeznaczenia Mk-82 lub 24 bomby Mk-84, do 30 bomb kasetowych CBU-87, -89, -97, -103, -104, -105, do 24 bomb kasetowych GBU-31, do GBU-38 oraz do 24 pocisków rakietowych powietrze-ziemia AGM-158A i do 15 pocisków laserowych powietrze-ziemia GBU-54, a także do 84 min morskich Mk-62, do lub 8 min morskich Mk-65 Quick Strike o masie 900 kg.