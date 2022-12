Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych podczas ostatnich testów na Pacyfiku testowały wykorzystanie tych modeli do przenoszenia wabików w celu ochrony innych samolotów. A-10 Warthog zostały wyposażone w rakiety wabiące ADM-160 MALD, czyli produkowane przez firmy Northrop Grumman i Raytheon (przez co różnią się długością, wagą i zasięgiem) pociski manewrujące naśladujące sygnaturę radarową i profile lotu określonych amerykańskich samolotów (wariant MALD-J ma zakłócacz).

Chodzi o to, aby wystrzelić salwy MALD przed amerykańskim nalotem (każdy Warthog może zabrać na pokład aż 16 tego typu pocisków), aby zmylić wroga co do tego, ile samolotów nadlatuje i z jakiego kierunku. W tym przypadku pociski nie służą jednak ochronie samych A-10, jak to ma miejsce zazwyczaj, ale bardziej cennych samolotów amerykańskiej armii, tj. bombowców czy myśliwców F-35 i F-22.

Posiadanie sprawdzonej w walce platformy, takiej jak A-10, zapewniającej wsparcie za pośrednictwem wabików MALD, zwiększa prawdopodobieństwo, że nasze samoloty i broń skutecznie uderzą w cele - komentował mjr Daniel Winningham, pilot 37. Dywizjonu Bombowego B-1B.