The Guardian ujawnia w nowym raporcie, że tajne dokumenty dostarczone zachodnim sojusznikom przez Ukrainę, sugerują, że irańskie drony-kamikadze wykorzystywane podczas ostatnich ataków na Kijów są pełne europejskich komponentów. A mowa o 47-stronicowym dokumencie przedłożonym grupie G7, w którym można przeczytać, że w ciągu ubiegłych trzech miesięcy miało miejsce ponad 600 nalotów na miasta przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wyposażonych w zachodnią technologię.

Europa wspiera ataki na Ukrainę?

Z publikacji wynika, że w dronie Shahed-131 znaleziono 52 elementy elektryczne wyprodukowane przez zachodnie firmy, podczas gdy w modelu Shahed-136, który ma zasięg lotu 2000 km i prędkość przelotową 180 km/h, 57 takich elementów. Jako oryginalnych producentów zidentyfikowanych komponentów wymieniono pięć europejskich firm, w tym jedną zlokalizowaną w Polsce spółkę zależną międzynarodowej brytyjskiej korporacji.

Wśród producentów są firmy z siedzibą w krajach koalicji sankcyjnej: Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Kanadzie, Japonii i Polsce czytamy w artykule The Guardian.

