Zakładasz i znikasz. Ukraina opracowała płaszcz niewidzialności

Jak wyjaśnia Fiodorow, płaszcz waży do 2,5 kg (w zależności od wielkości) i nie tylko blokuje emisję ciepła, ale i gwarantuje wysoki poziom ochrony przed deszczem, śniegiem, wysokimi temperaturami i nawet ogniem. Co więcej, cytowany już rzecznik STE dodaje, że na froncie regularnie zdarzają się też przypadki wykorzystania Phantom Skin "niezgodnego" z przeznaczeniem, tj. jako osłony dla rannych żołnierzy, czekających na ewakuację z pola bitwy.

Ukraina sprzedaje technologię niewidzialności

To właśnie te cechy skłonić mają zachodnich sojuszników do zakupu Phantom Skin, jak jest nazywana peleryna-niewidka, bo chociaż dokładny skład materiału wykorzystującego grafen jest ściśle strzeżoną tajemnicą, to Kijów nie ma zamiaru zachowywać tego systemu tylko dla siebie.



I wydaje się, że z zainteresowaniem nie powinno być problemu, bo armie świata od lat pracują nad podobnymi technologiami i Stany Zjednoczone już w 2019 roku podkreślały ogromne znacznie systemów maskujących dla żołnierzy i sprzętu:



Zaawansowane technologie kamuflażu mają kluczowe znaczenie, inwestujemy w te systemy sporo pieniędzy, zarówno indywidualne, jak i jednostkowe, pojazdu itp. mówił Mark Milley, były Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów.