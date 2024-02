Załoga amerykańskiego wozu ujawnia jak poluje na Rosjan

M2 Bradley nie daje szans Rosjanom

Na nagraniu możemy zobaczyć ostrzał za pomocą działka M242 Bushmaster kalibru 25 mm o szybkostrzelności 200 pocisków na minutę. Po chwili wtóruje jej pocisk BGM-71 TOW II. Ostrzał wygląda, jakby miał przygwoździć Rosjan na wrogich pozycjach np. dając możliwość podejścia ich przez piechotę.

Kanał OSINTtechnical zwraca uwagę na urządzenie, które widać w ręku jednego z załogantów na początku nagrania. To system walki elektronicznej, najprawdopodobniej C-UAS, który ma zagłuszać nadlatujące drony. Obecnie żadna ciężka maszyna jak czołg i wóz bojowy nie może wyjechać bez tego do walki. Inaczej ryzykuje bycie ofiarą roju małych dronów, które mogą go uszkodzić, a nawet zniszczyć.

Zdjęcie Kadr nagrania z widocznym załogantem ukraińskiego wozu M2 Bradley z urządzeniem walki elektronicznej / @Osinttechnical / Twitter

Wozy M2 Bradley utrzymują Awdijiwkę

Ukraińcy wozy bojowe M2 Bradley po raz pierwszy posłali do walki na początku kontrofensywy w czerwcu 2023 roku na froncie zaporoskim. Pomimo pierwszych strat wyrobiły sobie opinię maszyn, które nawet po unieruchomieniu ratują życie żołnierzy. A to najważniejsze, gdyż wozy bojowe można naprawić, a życia ludzkiego się nie zwróci.

Na ten moment USA zapowiedziało wysłanie na Ukrainę 182 wozy M2A2 Bradley ODS i maszyny te trafiają w ręce Ukraińców od kwietnia 2023. To amerykańskie konstrukcje, powstałe na bazie doświadczeń z operacji "Pustynna Burza". Mają ulepszone systemy elektroniczne i optykę na podczerwień, co szczególnie przydaje się do walk w nocy. Na froncie wojny za naszą granicą pokazały się z dobrej strony, mogąc stawić czoła nawet najpotężniejszym czołgom rosyjskiej armii.

Parametry taktyczno-techniczne wozu bojowego M2A2 ODS Bradley:

Długość: 6,55 m

Szerokość: 3,28 m

Wysokość: 2,97 m

Masa całkowita: 27 t

Załoga: 3 załogantów (dowódca, działonowy, kierowca) + drużyna 6 żołnierzy

Broń główna: działo łańcuchowe M242 Bushmaster kalibru 25 mm

Broń dodatkowa: wyrzutnia 2 pocisków kierowanych BGM-71 TOW II, sprzężony karabin maszynowy M240C kalibru 7,62 mm

Napęd: silnik Cummins VTA-903 o mocy 600 KM

Prędkość maksymalna: 56 km/h

Zasięg jazdy: 400 km.