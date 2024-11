Obecnie pocisk nie jest już produkowany (był produkowany także na licencji w Niemczech), ale jak przekonuje Defense Express, powołując się na otwarte źródła, do 1995 roku Siły Zbrojne USA posiadały w magazynach nawet 20 tys. M712 Copperhead (z 25 tys. wyprodukowanych). Pojawiają się również informacje, że w 2017 roku libańskie siły rządowe otrzymały od USA "kilkaset" sztuk tej broni. Miały one zostać wykorzystane do walki z jednostkami ISIS i tu mówimy już o całkiem nieodległych czasach.

Przez pół wieku wiele się zmieniło, ale...

Co więcej, M712 Copperhead to pocisk naprowadzany laserowo, co pozwalałoby Ukrainie atakować rosyjskie cele, omijając stosowane przez Kreml systemy walki elektronicznej, które zakłócają pociski naprowadzane przez GPS, lecz są bezużyteczne wobec nawigacji laserowej. Do tego pocisk przeznaczony jest do wystrzeliwania ze standardowych amerykańskich dział kalibru 155 mm, więc mowa o bardzo uniwersalnym rozwiązaniu.

Pocisk mierzy 1,37 m długości, waży 62,5 kg (w tym masa głowicy 22,5 kg) i charakteryzuje się zasięgiem 3-16 km. Jest naprowadzany laserowo, tzn. cel, w który ma trafić Copperhead, musi być oświetlony wiązką lasera. Gdy odbite od celu światło lasera zostanie zlokalizowane przez głowicę wyposażoną w układ optyczny z filtrem przepuszczającym światło o ściśle określonej częstotliwości, system naprowadzania za pomocą korekty toru lotu naprowadza pocisk na cel.

Tyle że to podświetlanie musi trwać co najmniej 13 sekund, co stwarza duże zagrożenie dla operatora wiązki naprowadzającej i być może dlatego Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały infrastrukturę, a nie pojazdy opancerzone, które mogłyby odpowiedzieć ogniem. Warto też dodać, że chociaż testy poligonowe wykazały 95 proc. skuteczność pocisku, to łatwo mogą ją pogorszyć niekorzystne warunki atmosferyczne typu mgła, deszcz czy też niska podstawa chmur.