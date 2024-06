Wyrzutnia Żelaznej Kopuły trafiona po raz pierwszy

Należy podkreślić, że nie wiadomo jak duże uszkodzenia wywołało trafienie. Ostatecznie nie musiało być szczególnie groźne i możliwe, że Izraelczycy szybko przywrócą wyrzutnię do pełnej sprawności operacyjnej.

Samo trafienie w wyrzutnię jest dużym sukcesem Hezbollahu, bo pokazuje możliwość penetracji izraelskiej obrony. Niemniej nie jest to aż tak znaczące osiągnięcie, gdyż wyrzutnie to tylko podstawowy i najtańszy element Żelaznej Kopuły. Sam system obrony powietrznej nie został wyłączony z walk.

Jak skuteczna jest Żelazna Kopuła?

Żelazna Kopuła uważana jest za jeden z najskuteczniejszych systemów obrony powietrznej na świecie. To system obrony krótkiego zasięgu, który służy Izraelowi głównie do niszczenia rakiet krótkiego zasięgu, pocisków artyleryjskich czy dronów w odległości do 70 kilometrów.

Jedna bateria Żelaznej Kopuły posiada od 3 do 4 wyrzutni. Na każdą z nich przypada po 20 pocisków Tamir. Za ich skuteczność odpowiada radar wykrywania i śledzenia EL/M-2084 oraz system zarządzania walką i kontroli uzbrojenia. Radar wykrywa nadlatujące cele i zapewnia naprowadzanie pocisku w połowie kursu. Dzięki antenie fazowej (AFAR) i dwuwymiarowemu skanowaniu elektronicznemu EL/M-2084 wykrywa aż do 1100 obiektów.

Szacuje się, że Żelazna Kopuła zestrzeliła aż 90% celów, od momentu wprowadzenia jej do służby w 2011 roku. Jednak część osób krytykuje system, ze względu na jego koszty. Jedna bateria to wydatek aż 50 mln dolarów, a standardowego przechwycenia wrogiego pocisku - 100-150 tys.