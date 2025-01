Ukraiński przemysł obronny pokrywa jedną trzecią wszystkich potrzeb Sił Zbrojnych Ukrainy w zakresie broni i sprzętu - takie oświadczenie złożył prezydent Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem i przedstawicielami mediów. Jak wyjaśnił, na początku wojny proporcje pomocy produkcyjnej USA, UE i Ukrainy były takie same, ale dziś wygląda to już nieco inaczej. Jego zdaniem pomoc wojskowa z krajów europejskich stanowi około 30 proc. całkowitych rocznych dostaw dla ukraińskich wojsk, ze Stanów Zjednoczonych ok. 40 proc., a ok. 33-34 proc. całej broni na Ukrainie jest produkowane w kraju.